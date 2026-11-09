Le pagelle di Inter-Como sulla Gazzetta dello Sport partono dal 7,5 a Cristian Chivu, che "impacchetta Fabregas, aggredendo e ripiegando. Più gestione nella ripresa, ma senza mai correre veri pericoli". In porta 6 a Martinez: "Il Como non lo impensierisce mai. Così ci pensa lui a far scorrere un brivido a San Siro, con un passaggio orizzontale a porta completamente sguarnita". In difesa 6,5 ad Akanji, "è anche merito suo se il Como fatica anche solo a entrare nell’area". Ancora meglio Bastoni, che "ritorna al centro e si mette in tasca Douvikas" e Carlos Augusto, "in questo momento è davvero impossibile tenerlo fuori": entrambi prendono un bel 7.

Stesso voto a Spence, "quando parte non lo prendi", ma anche a Barella, che "ha girato l’interruttore dopo il derby" e a Calhanoglu, che "governa come un direttore d’orchestra le ripartenze". Solo mezzo punto in meno, 6,5 per Zielinski ("perfetto il tempo di inserimento, da cui nasce il 2-0") e Dimarco, da 6 il subentrato Mkhitaryan, mentre sono senza voto Sucic, Diouf e Pavard.

In attacco meritatissimo 8 a Thuram, "scatti a ripetizione che scardinano la retroguardia del Como". Ottimo anche Esposito, 7,5, "spacca la partita con una zampata. Ma, oltre al gol, fa un enorme lavoro spalle alla porta". Sufficiente Bonny.

Nel Como 5 a Fabregas, 4,5 a Ramon e Valle, 5 a Nico Paz.