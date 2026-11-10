Un martedì decisamente storto in casa Inter, e meno male che non c'è in agenda la Champions League. Nel giro di poche ore Cristian Chivu vede dimezzarsi il suo parco attaccanti in vista della ripresa del campionato dopo la sosta, il 22 novembre alla New Balance Arena contro l'Atalanta. Trasferta non certo morbida, al di là della stagione al di sotto delle attese dei bergamaschi. Ad oggi, 10 novembre, le possibilità che a Bergamo la squadra si presenti solo con Pio Esposito e il rientrante Lautaro Martinez sono concrete. Perché Ange-Yoan Bonny sarà sicuramente out fino a inizio dicembre, a causa del risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, 'regalo' dei pochi minuti disputati domenica scorsa contro il Como. Ovviamente, per il franco-ivoriano niente convocazione con la Costa d'Avorio. Stesso epilogo per Marcus Thuram, un fulmine a ciel sereno visto che per il collega di reparto qualcosa già era emersa e si attendeva solo l'esito degli esami strumentali. Neanche il tempo di aprire il borsone a Clairefontaine, che per Tikus il ritorno in Nazionale francese è già in archivio. Problema al bicipite femorale destro, accusato contro il Como e dopo qualche ora di attesa ancora persistente. Al punto che l'attaccante è stato liberato dall'impegno con i Bleu.

Speranza

Adesso bisogna attendere gli esami per capire quanto tempo Thuram dovrà rimanere fuori. La speranza è che sia stata una decisione precauzionale e dietro non ci sia una lesione, ma bisognerà avere pazienza per saperlo. Un minimo di ottimismo invita a pensare che se lo staff medico transalpino ha voluto attendere la giornata di oggi per capire se il fastidio sarebbe scomparso invece di prendere subito una decisione, forse la situazione non è così grave. E il fatto che la scelta sia stata fatta in concerto con lo staff medico dell'Inter rema verso questa direzione. 'Precauzionale' is the keyword. E se per Bonny esiste già la certezza di un'assenza tra le tre e le quattro settimane, magari per Thuram le tempistiche potrebbero essere più strette.

Rinforzi dalla U23

Intanto Chivu dovrà preparare, da domani ad Appiano Gentile, tra trasferta di Bergamo consapevole di avere a disposizione, salvo buone notizie dalla clinica Humanitas, i soli Pio Esposito e Lautaro Martinez in attacco. Con l'azzurro ad oggi impegnato in Nazionale e l'argentino che sarà fresco di rientro dopo un'assenza di oltre un mese e verosimilmente non avrà tutto il ritmo necessario nelle gambe per giocare ad alto livello 90 minuti. Saranno sicuramente coinvolti i vari Matteo Lavelli e Mattia Mosconi, gentilmente concessi da Stefano Vecchi, e vista la situazione non si esclude che uno dei due possa persino scendere in campo. Questa sarebbe la prima volta in cui l'Inter, in questa stagione, può ritrovarsi con soli due attaccanti a disposizione, un'eventualità tutt'altro che remota e che riporta alla mente la serataccia del derby, in cui di arruolabile c'era solo Thuram con le conseguenze ampiamente toccate con mano. E inevitabilmente il pensiero va alla famosa quinta punta di cui ogni tanto si sente la necessità, a maggior ragione dopo due notizie negative arrivate nel giro di poche ore.

Qella famosa occasione

Attingere dalla U23 è un'opportunità che Chivu ha già colto (contro la Fiorentina l'ingresso di Lavelli è stato utilissimo), ma in caso di assenze di più settimane, con impegni ogni tre giorni, il rischio di depotenziare l'attacco nerazzurro, spremendo oltre tutto sempre gli stessi, è alto. Gennaio dista meno di due mesi e partendo da questa constatazione non sarebbe folle pensare di cogliere un'occasione per garantire al reparto un innesto già pronto all'uso, invece di un giovane da svezzare a certi livelli. Quel posticino in lista c'è ancora dalla scorsa estate e non è stato riempito, il margine per un'operazione intelligente, non necessariamente altisonante, c'è.