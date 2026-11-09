Ange-Yoan Bonny non prenderà parte agli impegni di novembre della sua nazionale 'per motivi medici'. E' quanto spiegato dalla Federazione calcistica della Costa d'Avorio, in un comunicato in cui si apprende che l'interista non sarà a disposizione del ct Hervé Renard per i match contro il Gambia validi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Oumar Diakité, attaccante dello Sturm Graz. L'ex Parma, dunque, resterà a Milano per risolvere il problema muscolare accusato nella sfida di campionato contro il Como giocata ieri sera.

"La FIF augura ad Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e dà il bentornato in nazionale a Oumar Diakité", si legge in calce alla nota diramata in questi minuti.