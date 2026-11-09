Ange-Yoan Bonny non prenderà parte agli impegni di novembre della sua nazionale 'per motivi medici'. E' quanto spiegato dalla Federazione calcistica della Costa d'Avorio, in un comunicato in cui si apprende che l'interista non sarà a disposizione del ct Hervé Renard per i match contro il Gambia validi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Oumar Diakité, attaccante dello Sturm Graz. L'ex Parma, dunque, resterà a Milano per risolvere il problema muscolare accusato nella sfida di campionato contro il Como giocata ieri sera.
"La FIF augura ad Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e dà il bentornato in nazionale a Oumar Diakité", si legge in calce alla nota diramata in questi minuti.
COMMUNIQUÉ ÉLÉPHANTS : OUMAR DIAKITÉ REMPLACE YOAN BONNY, FORFAIT La Fédération Ivoirienne de Football informe que l’attaquant des Éléphants, Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), est forfait pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027, pour raison médicale. Pour pallier son absence, le sélectionneur national, Hervé Renard, a fait appel à l’attaquant du SK Sturm Graz, Oumar Diakité. Il rejoint le groupe des Éléphants en vue de la double confrontation face à la Gambie. La FIF souhaite un prompt rétablissement à Ange-Yoan Bonny et un bon retour en sélection à Oumar Diakité. La Fédération Ivoirienne de Football— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮 (@equipenatciv) November 9, 2026
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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