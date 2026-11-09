Ange-Yoan Bonny non prenderà parte agli impegni di novembre della sua nazionale 'per motivi medici'. E' quanto spiegato dalla Federazione calcistica della Costa d'Avorio, in un comunicato in cui si apprende che l'interista non sarà a disposizione del ct Hervé Renard per i match contro il Gambia validi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Oumar Diakité, attaccante dello Sturm Graz. L'ex Parma, dunque, resterà a Milano per risolvere il problema muscolare accusato nella sfida di campionato contro il Como giocata ieri sera. 

"La FIF augura ad Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e dà il bentornato in nazionale a Oumar Diakité", si legge in calce alla nota diramata in questi minuti. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 18:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.