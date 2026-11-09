Prendendo spunto dal gol segnato ieri al Maradona da Davide Frattesi, il suo quarto con la maglia della Lazio in questo avvio di stagione, Matteo Moretto è tornato sull'operazione che la scorsa estate ha permesso al centrocampista di lasciare l'Inter per unirsi ai biancocelesti. L'esperto di mercato, parlando sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha svelato le cifre dell'accordo trovato tra i due club spiegando che il pacchetto potrebbe toccare quota 15 milioni di euro, visto che i biancocelesti hanno pagato cinque milioni di euro per il prestito oneroso, verseranno nelle casse nerazzurre 2 milioni di euro di bonus alla 20esima presenza e, infine, potrebbero sborsare 7,5 milioni aggiuntivi per esercitare il diritto di riscatto. A questi vanno aggiunti 500mila euro, nel caso in cui la squadra di Gennaro Gattuso, attualmente prima in classifica, chiuda la stagione nei primi dieci posti. Per la cronaca, nell'accordo stipulato con Claudio Lotito, l'Inter ha venduto il 50% del cartellino del giocatore valutandolo, dunque, 30 milioni di euro complessivi.