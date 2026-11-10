La suggestione di un Como capace di mettere in difficoltà l’Inter e riaprire completamente la corsa scudetto è durata poco. Come sottolinea La Repubblica, a San Siro, infatti, sono stati i nerazzurri a imporsi con grande autorità, smentendo le previsioni della vigilia. La squadra di Fabregas, reduce dal roboante 9-1 contro il Lens, ha impiegato oltre un’ora per riuscire a effettuare un tiro nello specchio della porta e ha battuto il primo calcio d’angolo soltanto al 76’. L’Inter, invece, ha indirizzato la partita già nei primi venti minuti, trovando la rete con entrambi gli attaccanti titolari e concedendo agli avversari soltanto una vera occasione, il palo colpito da Nico Paz. Una prestazione che ha confermato la superiorità della squadra di Chivu, attualmente a un punto dalla Lazio di Gattuso, e che ha restituito un'immagine dei nerazzurri molto simile a quella mostrata prima della sconfitta nel derby. Lo stesso Fabregas, del resto, aveva riconosciuto apertamente i rapporti di forza, definendo l'Inter "i più forti per distacco". Non una semplice dichiarazione di circostanza, ma una valutazione confermata dal campo.

La vera svolta

Uno degli aspetti più significativi riguarda l'equilibrio ritrovato dalla formazione nerazzurra. Chivu ha ripreso il 3-5-2 di Inzaghi, apportando modifiche senza rivoluzionare l'impianto di gioco, e ha lavorato soprattutto sulla gestione delle diverse fasi della partita: aggredire gli avversari quando necessario e abbassarsi per aspettarli quando conveniente. Un atteggiamento già emerso nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Secondo Fulvio Collovati, tuttavia, la vera svolta sarebbe arrivata ancora prima, nella partita contro lo Shakhtar Donetsk del 21 ottobre. Anche in inferiorità numerica, dopo l'espulsione di Bastoni, l'Inter era riuscita a compattarsi, mantenendo le posizioni e concentrandosi soprattutto sulla fase difensiva. Una prova di solidità che, secondo l'ex difensore, ha anticipato quanto visto successivamente contro il Como. Resta da spiegare la battuta d'arresto nel derby con il Milan. Per Collovati, uno degli errori di Chivu fu quello di schierare una sola punta, una scelta interpretata come un eccessivo rispetto nei confronti dei rossoneri e non giustificabile soltanto dalle condizioni non ottimali di Pio Esposito e Bonny. L'allenatore si era assunto tutte le responsabilità della sconfitta, mentre adesso, dopo una vittoria così convincente, preferisce non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo.

Si può migliorare

A Parma, in occasione del premio Sport Civiltà, Chivu ha ribadito la necessità di mantenere equilibrio nei giudizi: "Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene, non andiamo in depressione quando non vanno bene. L'Inter può ancora migliorare". Un messaggio chiaro alle rivali: il passo falso nel derby potrebbe aver rappresentato una lezione importante, ma soltanto alla fine della stagione si potrà capire se sia stato davvero il momento della svolta.