Nel corso della chiacchierata con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, durante il suo intervento al 'Football Summit' di Torino, Piero Ausilio ha raccontato quale è stato il suo primo colpo degno di nota realizzato nei 28 anni in cui ha lavorato all'Inter: "Identifico Balotelli come la prima operazione di un certo rilievo - le parole dell'ex diesse nerazzurro -. D  direttore della prima squadra, andando a memoria, penso. Brozovic. Anzi, sicuramente Brozovic".

Parlando del suo rapporto di lunga data con Giovanni Carnevali, Ausilio ha svelato che la scorsa estate la Juve ha provato a prendere un giocatore dai nerazzurri: "Da Giovanni ho preso tanti giocatori dal Sassuolo in questi anni. Lui ha provato a prenderne uno quest'estate da noi, ma non era il caso. Frattesi? Chiedetelo a lui dopo". 

Sezione: Focus / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 16:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.