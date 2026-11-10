Nel corso della chiacchierata con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, durante il suo intervento al 'Football Summit' di Torino, Piero Ausilio ha raccontato quale è stato il suo primo colpo degno di nota realizzato nei 28 anni in cui ha lavorato all'Inter: "Identifico Balotelli come la prima operazione di un certo rilievo - le parole dell'ex diesse nerazzurro -. D direttore della prima squadra, andando a memoria, penso. Brozovic. Anzi, sicuramente Brozovic".

Parlando del suo rapporto di lunga data con Giovanni Carnevali, Ausilio ha svelato che la scorsa estate la Juve ha provato a prendere un giocatore dai nerazzurri: "Da Giovanni ho preso tanti giocatori dal Sassuolo in questi anni. Lui ha provato a prenderne uno quest'estate da noi, ma non era il caso. Frattesi? Chiedetelo a lui dopo".