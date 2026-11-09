"Siamo tutte entusiaste e contente di poter giocare questo tipo di partite, con squadre come il Manchester City. Siamo pronte". Così Benedetta Glionna, attaccante di Inter Women, alla vigilia della sfida di Champions League contro le campionesse d'Inghilterra.

"Continuare ad avere coraggio sarà fondamentale, così come provare a continuare a proporre il nostro gioco e le nostre idee, cercare di fare la nostra partita contro una squadra forte e organizzata - ha aggiunto -. Le prime tre partite ci hanno fatto fare esperienza, abbiamo cercato di riguardare i nostri errori e di lavorarci, continueremo su questa strada. Sarà importante cercare di sfruttare ogni minima occasione: sono gare fatte di episodi, proveremo a giocarcela cercando di proporre il nostro gioco. La Champions ci sta formando sempre di più e ci fa crescere come gruppo e squadra: da ognuna di queste partite cerchiamo di prendere il positivo e anche gli errori, per crescere sempre di più. Sono settimane toste, piene di partite importanti: come sempre tutte le giocatrici sono fondamentali e importanti per il gruppo”.