"Siamo tutte entusiaste e contente di poter giocare questo tipo di partite, con squadre come il Manchester City. Siamo pronte". Così Benedetta Glionna, attaccante di Inter Women, alla vigilia della sfida di Champions League contro le campionesse d'Inghilterra. 

"Continuare ad avere coraggio sarà fondamentale, così come provare a continuare a proporre il nostro gioco e le nostre idee, cercare di fare la nostra partita contro una squadra forte e organizzata - ha aggiunto -. Le prime tre partite ci hanno fatto fare esperienza, abbiamo cercato di riguardare i nostri errori e di lavorarci, continueremo su questa strada. Sarà importante cercare di sfruttare ogni minima occasione: sono gare fatte di episodi, proveremo a giocarcela cercando di proporre il nostro gioco. La Champions ci sta formando sempre di più e ci fa crescere come gruppo e squadra: da ognuna di queste partite cerchiamo di prendere il positivo e anche gli errori, per crescere sempre di più. Sono settimane toste, piene di partite importanti: come sempre tutte le giocatrici sono fondamentali e importanti per il gruppo”. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 22:48 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.