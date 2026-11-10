Nel corso di un recente video caricato sul proprio canale YouTube in lingua italiana, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha analizzato la situazione di Simone Inzaghi. L'ex tecnico dell'Inter, infatti, sembrerebbe destinato a lasciare la panchina dell'Al-Hilal alla fine della stagione: "Recentemente è circolata la voce di un addio a fine stagione all'Al-Hilal e ho chiesto ai diretti interessati. Dal punto di vista dell'allenatore, oggi non c'è alcuna decisione definitiva e la smentita arriva direttamente da Simone e da chi gli sta vicino. Può succedere che andrà via e a me non stupirebbe, anche per una questione ambientale per ciò che sta succedendo in Medio Oriente. Inzaghi oggi non ha deciso nulla, ma credo che sia concreta la possibilità che lui vada via a fine stagione. Se dovesse lasciare l'Arabia Saudita penserebbe all'Italia, anche perché è stato via due anni e non è facile, anche per questioni familiari. Monitoriamo come finirà la stagione, visto che, in caso di stagione molto positiva, il club potrebbe proporre un rinnovo a cifre importanti allo stesso Inzaghi. Resta la possibilità che lui vada via a fine stagione".

Sulle possibili destinazioni italiane dell'ex tecnico interista: "Napoli? Inzaghi non è mai stato un nome fin qui in corsa, ma che possa piacere non lo escludo affatto, così come che possa piacere alla Juventus. Ma oggi sono discorsi anticipati rispetto alla realtà".