La Roma di Gasperini, il Milan di Amorim, il Como di Fabregas, ma pure il Napoli di Allegri e la Juve di Spalletti (con declinazione negativa, purtroppo per i due toscani). E l'Inter? Mai sentito parlare di "Inter di Chivu".

La narrazione insiste e sembra non accorgersi del lavoro enorme del tecnico romeno. Che avrà pure commesso degli errori, ma che arrivava sulla panchina dei vicecampioni d'Europa con appena 13 gare di A e che al primo anno ha fatto doppietta. Niente. Nemmeno questo è bastato a chi - normalmente - si accontenta di parlare di titoli, senza indagare oltre.

E così l'Inter diventa "di Chivu" solo quando (raramente) perde. Era l'Inter di Chivu quella uscita dalla Champions per mano del Bodo/Glimt; era l'Inter di Chivu quella rimontata lo scorso anno dalla Juve; era l'Inter di Chivu quella che partiva sempre sotto di due gol; è l'Inter di Chivu quella che non sa più vincere un derby.

Altamente scorretto oltreché falso. A Chivu non si riconosce neppure quel merito che di norma lo si dà un po' a chiunque vinca titoli con una big: la bravura nella gestione dello spogliatoio di campioni. Nulla. Neppure quello. Il romeno viene citato soloper denigrarne il lavoro, per rimproverargli mancati cambi di modulo e per rimproverargli improvvisi cambi di modulo. Insomma: se va bene, è invisibile.

E invece c'è. C'è eccome sulla panchina dell'Inter da una stagione e un buon pezzo. E gli interisti farebbero bene a tenerselo stretto.