"Non avevo mai visto una partita di calcio dal vivo. Con Cristian Chivu abbiamo parlato così a lungo che siamo usciti da San Siro per ultimi". È il racconto riportato dal Corriere della Sera di David Popovici, fuoriclasse del nuoto, oro olimpico nei 200 stile libero a Parigi 2024, quattro volte campione del mondo e sei volte campione europeo, ospite a Milano per assistere a Inter-Como. Il nuotatore rumeno, prima impegnato in piscina per un seminario organizzato dal suo sponsor tecnico Arena, ha incontrato il connazionale, ricevendo anche una maglia personalizzata.

"È più significativo cosa è accaduto nel dopo partita, descrive il valore dell'uomo - ha svelato Popovici -. Gli chiedo un autografo per uno del mio team, lui cerca di recuperare una maglietta ma non la trova perché sono andati via tutti. A furia di parlare siamo rimasti da soli nello spogliatoio. Allora si toglie quella che indossa, la firma e gliela regala". Il 22enne, considerato un vero eroe in Romania, ha approfittato dell'incontro per chiedere qualche consiglio all'allenatore nerazzurro: "È uno stratega eccellente. Gli ho chiesto il segreto per reggere la pressione". Un pensiero rivolto già ai prossimi Giochi olimpici di Los Angeles 2028.