Dopo la schiacciante vittoria per 0-3 nel Derby contro il Milan, l'Inter Women di David Sassarini sarà attesa domenica prossima da un'altra grande classica: domenica arriva infatti la gara contro la Juventus, che non si giocherà nella consueta cornice dell'Arena Civica ma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, con calcio d'inizio alle ore 15.

La gara godrà di un'importante copertura televisiva, visto che verrà trasmessa in diretta da DAZN e Raisport. La gara sarà visibile in chiaro su RAI2 e sulla piattaforma Raiplay.