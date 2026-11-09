Un po' a sorpresa, Lautaro Martinez ha pubblicato un video in cui, da quanto si evince, annuncia il suo cambio di firma che diventa una L stilizzata con il numero 10. E non poteva mancare il commento spiritoso di Marcus Thuram ("Mi devi rifirmare tutte le maglie"). Nello specifico, si tratta di un video evocativo, che si apre con la vista sul Duomo e in cui vengono messi in evidenza la fascia, la coppa del Mondo, il premio di MVP, due sue fotografie e un biscione nerazzurro che si muove sinuosamente sul tavolo da lavoro. Poi, ecco la firma, con una penna stilografica. Tutto nella norma, a parte il fatto che la nuova firma nasce accanto a un numero 30 la cui motivazione non è chiaramente espressa. E inevitabilmente lascia ipotizzare che possa essere l'indizio di un prolungamento del contratto del Toro fino al 2030, un anno in più rispetto alla scadenza naturale del 2029.

Nuova firma, nuova essenza

Nessun riferimento nel commento del video, che si concentra piuttosto sulla novità grafica: "Un'identità si costruisce nel tempo. Si rafforza ad ogni passo e viene riconosciuta in ogni dettaglio. La mia nuova firma. La mia essenza sempre". Non resta che aspettare per capire se dietro questa iniziativa social ci sia di più di quello che sembra.