Si intitola 'In un battito' ill film-documentario diretto da Giovanni Troilo, in cui Edoardo Bove racconta senza filtri la storia della sua vita cambiata dopo quel malore accusato il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter. Ospite di Sky Sport per presentare la pellicola, nelle sale nei prossimi giorni, Bove è tornato a quei momenti di cui ricorda poco o nulla: "Inizialmente ero talmente arrabbiato per ciò che era successo che non ho colto le reazioni di chi mi stava vicino - le sue parole -. Ho capito l'importanza dell'evento da come hanno reagito i miei familiari e il mio agente. Non ricordando nulla, non ho vissuto quel giorno e certe immagini non le ho nemmeno viste e non le ho dovuto affrontare".

Che rapporto hai adesso col tuo cuore?

"Molto tranquillo, spero non mi faccia un altro scherzetto (ride, nr). Con il defibrillatore sono davvero a mio agio, non ha cambiato il mio corpo. Sapevo che avrei avuto dei momenti di paura una volta tornato in campo. Già prima dell'evento ho lavorato con un mental coach per la parte sportiva, subito dopo l'arresto cardiaco ho lavorato con uno psicoterapeuta per affrontare il trauma. Oggi sono tranquillo, sono contento di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ho meno paura del futuro perché ho capito che il calcio è importante ma c'è tanto altro nella vita".