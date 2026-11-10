Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzionali della Roma, ha parlato del nuovo stadio giallorosso al Social Football Summit. "Il punto principale non è la progettazione, ma la consapevolezza della storia e dei valori del club - le sue parole -. Uno stadio non deve essere pensato solo per la partita, ma come la casa della squadra e del tifoso. Bisogna focalizzarsi sull’esperienza del tifoso. La curva del nostro stadio sarà la più grande d’Europa ed è stata pensata per creare un abbraccio con i tifosi”

"A che punto siamo? Siamo a buon punto - ha aggiunto -. Dobbiamo consegnare il progetto esecutivo e poi ci saranno un paio di adempimenti. Il prossimo anno inizieremo a costruire".