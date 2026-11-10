Ospite della prima puntata della nuova edizione del programma di TeleLombardia 'Iceberg', il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato a cavalcare la tigre della conservazione di San Siro: "È il terzo monumento più famoso di Milano dopo il Duomo e il Castello Sforzesco. Abbatterlo rappresenterebbe una perdita per questa città, e invece possono coesistere due stadi anche a Milano, come succede in altre piazze europee".

La Russa conferma poi la sua idea in merito alle volumetrie 'compensative' per la mancata demolizione dell'attuale Meazza: “Si può pensare di assegnare quei volumi alle due squadre che hanno acquistato l’area da un’altra parte della città, in modo da non dover abbattere lo stadio. Si risparmierebbe un disagio alla popolazione e 100 milioni di euro (il costo dell’abbattimento, n.d.r.) da poter investire altrove”.



