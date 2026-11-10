Dopo una giornata di lavoro differenziato, Alessandro Bastoni è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo della Nazionale. Il difensore dell’Inter, infatti, ieri non aveva preso parte alla seduta insieme ai compagni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’assenza sarebbe stata legata probabilmente alla partita disputata il giorno precedente, dopo la quale il giocatore avrebbe accusato qualche piccolo problema o semplicemente un po’ di stanchezza. Oggi, invece, Bastoni è tornato regolarmente in campo con gli Azzurri in vista della sfida contro la Francia di Nations League.

Il centrale nerazzurro figura inoltre tra i cinque diffidati dell’Italia in vista delle gare di Nations League. Insieme a lui, nell’elenco, ci sono Donnarumma, Fagioli, Scamacca e Vergara. In caso di giallo Bastoni salterà l'ultima partita contro il Belgio. 

Sezione: Focus / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 14:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.