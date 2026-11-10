Bartosz Mazurek muore dalla voglia di incontrare Piotr Zielinski nel ritiro della nazionale polacca, dove è arrivato per la prima volta in carriera grazie alla convocazione del ct Jan Urban che lo ha incluso nella rosa per gli impegni di Nations League contro Romania e Svezia. "C'è molta concorrenza all'interno della nazionale polacca, ma è proprio questo a stimolare la crescita - ha spiegato il centrocampista del Salisburgo a TVP Sport -. Per il commissario tecnico è un ottimo 'problema' da avere! Avrò la possibilità di lavorare al fianco di giocatori di grande talento. Per me, Piotr Zieliński è un calciatore straordinario: chiunque, compresi i miei compagni di squadra, rimane a bocca aperta quando viene fatto il suo nome. Ora avrò la possibilità di allenarmi al suo fianco. Tutti dicono sia un calciatore fantastico e una persona ancora migliore. Non vedo l'ora di conoscerlo, anche se i nostri stili di gioco sono piuttosto diversi: lui è elegante palla al piede, mentre io sono un giocatore più instancabile e pieno di energia".