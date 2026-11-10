Sono partiti nei giorni scorsi i dialoghi per l'estensione del contratto di Marcus Thuram, che ha con l'Inter un contratto fino al 2028. La partita, però, non sarà facile e nemmeno così corta, secondo Tuttosport.

L'attaccante, ricorda il quotidiano, "percepisce 6,5 milioni a stagione più bonus (per avvicinarsi a quota 8). Motivo per cui i parametri economici della trattativa sono in partenza di per sè elevati e cozzano con l’idea iniziale del club di viale della Liberazione, che prevede per i calciatori trentenni della rosa una riduzione degli emolumenti. Tradotto: l’Inter ragiona su un nuovo accordo da 4,5-5 milioni di base fissa più tutta una serie di premi e benefit per arrivare, anche in maniera abbastanza semplice e agevole, all’attuale stipendio da 6,5 milioni".

La proposta è simile a quella presentata ad altri big della rosa, ma al momento per Thuram non è così allettante, anche perché il francese non è ancora arrivato ai 30 anni (che compirà il 6 agosto del prossimo anno). "Qualche società straniera nel frattempo ha già drizzato le antenne e segue con attenzione l’evolversi della vicenda, pronta a entrare eventualmente in scena la prossima estate - si legge - Marcus però intende dare priorità all’Inter, ma punta quantomeno a ottenere un rinnovo alle attuali condizioni economiche".