Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Calcio Serie A, è intervenuto al Social Football Summit per trattare di diversi temi, in particolare delle polemiche sui calendari del campionato italiano.



"Contrasti con le televisioni nella scelta delle partite? Il vero problema non è tanto questo. Le difficoltà nascono soprattutto quando una partita crea un problema nella calendarizzazione. Può capitare, per esempio, che diverse squadre abbiano esigenze particolari e che le rispettive partite debbano essere collocate in determinate fasce orarie. Se quelle partite sono state scelte da un'emittente che dispone di slot differenti, diventa complicato trovare una soluzione. Il problema è essenzialmente questo, non una questione di rapporti personali o di discussioni tra le parti. Il sistema segue un binario molto ben definito, dal quale è difficile uscire. Possono esserci delle deviazioni, naturalmente, in base agli interessi delle parti coinvolte, ma ci sono regole precise", le sue parole riportate da TMW.

"Perché, una volta uscito il calendario, non possiamo pubblicare subito tutte le date e tutti gli orari delle partite? Perché gli interessi dei broadcaster sono diversi e perché il valore delle partite cambia nel corso della stagione. Prendiamo Juventus-Como. La Juventus-Como di due anni fa non è quella del girone d'andata della scorsa stagione, non è quella del girone di ritorno e non è quella di oggi, con il Como che occupa posizioni importanti in classifica. L'impatto è completamente diverso e il valore televisivo della partita cambia anche in funzione della situazione di classifica. Questo è uno degli aspetti che bisogna considerare quando si definisce la programmazione”, ha aggiunto.

“Il confronto è costante. Ci sono situazioni nelle quali due partite possono essere disputate a distanza di pochi giorni, altre nelle quali bisogna garantire un intervallo maggiore, per esempio quando una squadra deve affrontare due trasferte consecutive. Prendiamo il caso di due squadre che devono giocare in campionato e poi nelle coppe europee. Se una disputa entrambe le partite in casa e l'altra deve affrontare due trasferte, nella scelta degli anticipi cerchiamo evidentemente di aiutare quella che deve viaggiare di più. La decisione dipende anche da questo aspetto. Tutte queste indicazioni fanno la differenza e cerchiamo di tenerne conto. È chiaro che ogni squadra vorrebbe avere quattro, cinque o sei giorni per preparare la partita successiva, recuperare gli infortunati e avere più tempo a disposizione dopo una trasferta. Anche l'orario conta. Se giochi in trasferta, magari preferisci scendere in campo leggermente prima, così da poter tornare a casa in serata. Quando giochi in casa, invece, puoi anche accettare un orario più tardo, che magari favorisce la presenza dei tifosi allo stadio - ha poi aggiunto -. C'è un elemento che dobbiamo sempre ricordare quando analizziamo il calendario. Il campionato di Serie A si svolge su 38 giornate, distribuite prevalentemente nei fine settimana, con dieci partite che coinvolgono altrettante città. Sono città che durante l'anno ospitano tantissimi eventi. Lo slalom che dobbiamo fare per calendarizzare le partite deve tenere conto delle esigenze sportive, di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche delle questioni di ordine pubblico e degli avvenimenti che si svolgono nelle diverse città. Faccio un esempio molto concreto. Nell'ultimo turno di campionato lo stadio della Juventus ha ospitato una partita della Nazionale di rugby. Evidentemente la Juventus doveva giocare in trasferta. Il fatto che la Juventus giocasse fuori casa comportava, a sua volta, che il Torino giocasse in casa. Da lì nasce tutta una serie di indicazioni che condizionano la costruzione del calendario. Pensiamo anche alle squadre che condividono lo stadio, come Inter e Milan oppure Roma e Lazio. Lo stesso vale per Genoa e Sampdoria. Quando le due squadre giocano in categorie differenti, la Serie A e la Serie B devono necessariamente coordinarsi per evitare di programmare due incontri nello stesso impianto nel medesimo fine settimana. Questa è una questione territoriale e organizzativa, alla quale si aggiungono tutte le esigenze di ordine pubblico”.



"Esiste una regola che stabilisce quanto tempo debba trascorrere tra una partita europea e una di campionato? Innanzitutto facciamo chiarezza, perché sentiamo spesso alcuni allenatori lamentarsi del poco riposo tra una partita europea e una di campionato. Non esiste una regola generale precisa che stabilisca quanto tempo debba necessariamente trascorrere tra questi incontri. Il buonsenso suggerisce di garantire un intervallo adeguato - precisa Butti -. La FIFA, nelle proprie competizioni e quindi anche nei Mondiali, ha previsto due giorni completi di riposo. Questo significa, per esempio, che chi gioca la domenica non dovrebbe tornare in campo prima del mercoledì. Traslando questo criterio alle competizioni domestiche, è chiaro che giocare il giovedì sera in Europa League e poi la domenica alle 12.30 è molto più impegnativo rispetto a giocare la domenica alle 20.45. Abbiamo analizzato anche questo aspetto e, nel passaggio dal precedente bando televisivo a quello attuale, abbiamo previsto che Sky avesse a disposizione la partita della domenica alle 18 anziché quella delle 12.30. Questo consente una maggiore libertà di scelta. Con la partita delle 12.30, infatti, Sky aveva maggiori difficoltà a selezionare le squadre impegnate il giovedì sera nelle competizioni europee. Sono indicazioni che abbiamo introdotto sulla base dell'esperienza maturata negli anni. La verità è che tutte le squadre vorrebbero avere più tempo per riposare, ed è comprensibile. Ma ci sono tantissimi elementi da prendere in considerazione, perché giocare in casa o in trasferta fa tutta la differenza del mondo. Avere due partite consecutive in casa è un vantaggio rispetto a disputarne una in casa e una in trasferta. Ma anche le trasferte sono diverse tra loro. Per Inter e Milan, per esempio, giocare a Monza, Como o Bergamo è diverso rispetto a giocare a Lecce, Udine o Cagliari. I tempi di viaggio e di rientro incidono sull'organizzazione e sul recupero della squadra. Lo stesso discorso vale per le trasferte europee più lunghe. Quando una squadra deve affrontare un viaggio di diverse ore, cerchiamo di tenerne conto nella calendarizzazione, per consentirle di rientrare e preparare la partita successiva".

"Le accuse del calendario pilotato? È una sindrome tipica. Ma il nostro calendario è fatto da un algoritmo che fa anche Liga, Ligue1, campionati olandesi. E fa anche NFL e NBA ma ovviamente con esigenze diverse. Distribuisce quindi gli eventi nella maniera più corretta. Poi è evidente che non possiamo correre indietro a tutti i retropensieri che possono esserci: lasciano il tempo che trovano e non sta a noi inseguirli e difenderci da queste cose qua. Lavoriamo in maniera professionale garantendo a tutti le stesse possibilità. Sorrido quando vengono pubblicate le analisi sui riposi di Inter, Milan e Juve ed è evidentemente che chi gioca giovedì ha meno ore e non c'è bisogno di spiegarlo. Se lo stesso numero di ore venisse considerato il week-end precedente avrebbero più ore di riposo perché avrebbero 4 giorni prima del giovedì. È una roba talmente trasparente che volendo cercare un po' il pelo nell'uovo mostra la pochezza di chi lo fa".