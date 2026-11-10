La Lazio ha ufficialmente blindato una delle sue principali rivelazioni in questa prima parte di stagione. Il club biancoceleste ha infatti comunicato l'ufficialità del rinnovo fino al 2031 di Romano Floriani Mussolini. Il laterale classe 2003, stando a TMW, passerà dagli attuali 150.000€ di ingaggio a circa 600.000€. Questa operazione potrebbe risultare un ostacolo per l'Inter, tra le squadre che avrebbero preso informazioni sul calciatore romano in vista delle prossime sessioni di mercato.