Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo Bonny, ai box per 3-4 settimane, Chivu rischia di perdere anche Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter è stato costretto a lasciare il ritiro della Francia a causa del fastidio al bicipite femorale destro accusato domenica durante la sfida contro il Como, vinta dai nerazzurri per 2-0, nella quale è anche andato a segno.

Le condizioni del giocatore erano già sotto osservazione dopo che il problema fisico gli aveva impedito di partecipare all'allenamento di lunedì. A fare chiarezza è stata la Federazione calcistica francese (FFF), che ha comunicato l'esito degli accertamenti: "A causa della mancata ripresa delle sue condizioni questa mattina, e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club".

Thuram non sarà quindi a disposizione della Francia per i prossimi impegni di Nations League. L'attaccante salterà le gare contro l'Italia, in programma giovedì 12 novembre a Milano, e contro la Turchia, prevista domenica 15 novembre a Bordeaux. L'Inter resta col fiato sospeso in attesa di valutare le sue condizioni.

Il francese è stato sicuramente l'uomo più in forma in questa prima parte di stagione e ha trascinato la squadra nerazzurra orfana di Lautaro Martinez. Chivu spera di recuperare al 100% proprio il suo capitano durante la sosta nazionali, ma complice anche l'infortunio serio di Bonny il rischio ora è di avere la coperta cortissima in avanti.