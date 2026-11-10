Alessandro Antonello ha seguito con un certo interesse, misto a orgoglio, i passi concreti mossi recentemente da Milan e Inter, suo ex club, per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio, presentato ufficialmente lo scorso 29 ottobre: "Milano, per fortuna, ha avuto un passaggio positivo con la presentazione di un progetto su cui ho lavorato per anni per chiudere quel gap che oggi purtroppo lo stadio continua a imporre con le squadre top a livello europeo - ha spiegato l'ex CEO nerazzurro a Calciomercato.com a margine del 'Social Football Summit di Torino' -. Faccio i complimenti ai due club per i naming rights ceduti a Generali, un'eccellenza italiana nel mondo. L'accordo è estremamente importante. Il valore intrinseco di Inter e Milan che giocano ogni tre giorni anche partite europee parla per sé".

Ripensando alla sua lunga parentesi interista, Antonello ha aggiunto: "Dieci anni non si dimenticano. Non sono stati semplici, ma i sette trofei messi in bacheca e la crescita del brand e dell'ecosistema societario mi rendono orgoglioso. I prossimi passi? Nuovo stadio, training center ad Appiano, settore giovanile".

Antonello, in seguito, ha confermato che c'è stato un momento in cui è stato vicino alla Roma: "E' vero. Se posso dare un contributo al calcio italiano, lo faccio ben volentieri. Vedremo in futuro".

Infine, Antonello ha parlato così delle ambizioni europee della squadra di Cristian Chivu: "Le due finali giocate in pochi anni devono avere continuità, la competizione è sempre feroce e il percorso non è semplice ma l'Inter è da Champions, lo deve essere"