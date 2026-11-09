Daniele Adani parla dagli studi de La Domenica Sportiva riconoscendo i meriti dell'Inter ma anche il percorso del Como negli ultimi anni. "Per me il Como fa un miracolo se arriva quarto e non credo ci arrivi - dice - Si sottolinea poco quanto fatto e se fai imprese come in Champions lo si accreditano a competere per la Serie A dove ci sono Milan e Juve. Il Como compete e stupisce in Europa, ma diamo il tempo di crescere, considerato anche da dove è partito".

"Fabregas dice che l'Inter è nettamente più forte. Il Como vedrebbe più abbordabili Roma, Lazio, Milan o Juve. L'Inter se fa l'Inter non è giocabile in A. L'Inter è la stessa squadra senza praticamente il mercato. Gli inglesi arrivati sono giocatori forti in più e rispetto alla finale persa contro il PSG in Champions League di due anni fa non ha Sommer, che ha lasciato la porta a Martinez, e Lautaro. Cambia, ma non cambia la prestazione. Rispetto al derby è cambiato invece l'approccio. Una squadra completa e superiore".