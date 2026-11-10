Piero Ausilio torna a parlare per la prima volta in pubblico dopo l'addio all'Inter, il club a cui è stato legato per una vita. E lo fa nella cornice del 'Social Football Summit' in corso all'Allianz Stadium di Torino in questi giorni. L'ex diesse nerazzurro comincia la chiacchierata con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti così "Ora sto benissimo perché l'Inter è stata una parte importante a livello professionale, lunga, particolare e unica. Poi, come tutte le belle storie è finita. Non per forza devono, ma possono finire. L'importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale, sicuramente è stato così da parte mia. Era arrivato il momento, penso sia stato quello giusto. Per me era importante andare via dopo una grande vittoria, era l'unica cosa che ho sempre desiderato. E sono andato via dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici positivi degli ultimi anni. Quindi va bene così".
Avevi 25 anni quando hai iniziato con l'Inter, se ti guardi indietro cosa vedi?
"Io mi porto dentro tutto, ho vissuto emozioni bellissime. Ci sono stati momenti difficili, cambi di proprietà. L'Inter vincente di oggi è passata anche da quei momenti, io me li porto dentro tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare con la famiglia Moratti, proprietà straniere importanti: tutte mi hanno dato qualcosa. I rapporti che ho creato me li porterò dietro per tutta la vita".
Come si è arrivati alla fine di questa storia lunga 28 anni?
"Quando si arriva alla fine ci sono più ragioni. L'importante era che l'addio arrivasse al momento giusto, non sarei mai andato via o non avrei mai accettato di andare via dopo un secondo posto o dopo una finale persa come quella di Monaco. Potevo lasciare anche prima, ci sono state delle situazioni che potevo anche valutare ma non l'ho mai fatto perché desideravo portare l'Inter dove deve stare. Una volta fatto questo, il momento giusto è arrivato. Va bene così, ci saranno altre opportunità".
Hai sentito Marotta in questi giorni?
"Marotta non ho avuto più l'occasione di sentirlo, è il presidente ed è molto impegnato. Sento e vedo regolarmente Baccin, i rapporti con lui non possono sparire di colpo. Vedo e sento Chivu, come anche alcuni giocatori. Sono stato lì tanti anni, non si può dimenticare di colpo tutto, soprattutto la quotidianità. Sto mantenendo dei rapporti, dal punto di vista della conoscenza della persona le cose non cambiano. Il fatto che l'Inter abbia dato continuità nel progetto affidandosi a Baccin, che è stato mio vice, oltre ad aver inserito una figura che io stavo valutando di inserire nel parco osservatori (Lo Schiavo, ndr), hanno dato un senso al mio lavoro. Vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, l'Inter non ha cambiato ma ha dato continuità".
Vedi ancora le partite dell'Inter?
"Vi dirò una cosa: io dal dicembre 2009, Dinamo Kiev-Inter, non ho mai saltato una partita dell'Inter. Il 99% live e le altre da video. L'unica partita che non ho visto è stato il derby di settimana scorsa perché ero all'estero. Stavo vedendo un'altra partita".
Le guardi con trasporto?
"Sì, sarei bugiardo se dicessi il contrario. Mi scappa anche qualche parolaccia, è sempre stato così. E' normale, non posso dimenticarmi di colpo di una squadra che sento ancora mia. Io ho chiuso la storia con l'Inter il 1° settembre, a mercato finito, Spence è arrivato prima. I ragazzi li sento ancora miei e li tifo perché la vittoria sarebbe anche mia".
Cosa è cambiato nell'approccio al lavoro nella tua esperienza all'Inter?
"Deve esserci un approccio personale al lavoro. Ho rispetto per gli algoritmi e i dati, dobbiamo essere favorevoli al cambiamento. Io come ds dico sempre che nessun dato riesce a trasmettermi la personalità che può darmi un calciatore dal vivo. L'occhio è fondamentale, ce l'hanno tutti i direttori sportivi".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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