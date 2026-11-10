Raggiunto dai microfoni di Sportitalia a margine della Kings League di Milano, Mattia Zanotti, prodotto del vivaio Inter oggi al Lugano, oltre a parlare nella sua esperienza in Canton Ticino torna sui suoi anni nerazzurri: "Sembra una vita fa, eppure sono 4-5 anni. Ero il capitano, anni bellissimi che mi ha regalato l'Inter. Ho avuto mister importanti come Armando Madonna o Cristian Chivu, la Primavera è un bel campionato".

Ti aspettavi così tanto di presa immediata, Chivu? Cosa rivedi nel suo profilo di adesso che aveva già ai tempi della Primavera?

"Posso dire che umanamente era una persona incredibile, che sapeva capire il giocatore a 360 gradi, sia dentro che fuori il campo. Sta gestendo in maniera impressionante dei campioni ai quali non devi insegnare più di tanto. Lo fa in modo incredibile".

Di Pio Esposito invece cosa ricordi?

Si descrive da solo come giocatore, è un fuoriclasse che farà tanti anni di carriera a livello altissimo. Lo si vedeva quando giocava sotto età in Primavera: è umilissimo e bresciano come me, anche se ha origini campane. Ogni tanto ci sentiamo, gli auguro il meglio perché è una persona splendida".

Magari li sfiderà in Champions col Lugano.

"Sarebbe un sogno, ma pensiamo alla Conference e al campionato".