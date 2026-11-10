Memoria, conoscenza, rispetto e passione: sono le quattro parole che danno forma alla seconda edizione della “Respect League”, il campionato di calcio a 7 della categoria Under 12 delle società sportive di base del territorio milanese e brianzolo, nato dalla collaborazione tra Inter e CSI Milano. La memoria, per non dimenticare dove porta l’odio; la conoscenza, perché si ha paura soltanto di ciò che non si conosce; il rispetto, come prima regola dentro e fuori dal campo; la passione, che unisce i ragazzi molto più di quanto le differenze possano dividerli. Con questi valori il pallone torna a farsi strumento educativo, per costruire uno sport che accoglie, ispira e combatte ogni forma di razzismo.
Il cuore di questa collaborazione è semplice e potente: trasformare la stagione in un vero e proprio laboratorio di apprendimento e ispirazione per i giovani atleti. Inter organizzerà per le squadre partecipanti diverse esperienze educative ed emozionali, con momenti di riflessione profonda sull’unione tra sport e inclusione: a partire dal 15 marzo sono in programma tre date dedicate alla visita del Memoriale della Shoah, mentre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo CSI Milano promuoverà una mobilitazione social per sensibilizzare squadre e atleti.
Ogni squadra partecipante sarà, inoltre, chiamata ad elaborare la propria “Carta dei valori”, a partire dalle indicazioni di un progetto educativo apposito curato dal CSI, con focus principale sul rispetto e sull’inclusione. Per gli allenatori delle società coinvolte sono previsti due clinic di aggiornamento a cura dei tecnici del Settore Giovanile nerazzurro, mentre i dirigenti avranno l’opportunità di prendere parte a una visita all'Inter HQ, la sede del club, arricchita quest’anno da un incontro formativo con alcuni rappresentanti di Inter. Le finali del campionato si giocheranno in una location prestigiosa, che sarà annunciata nelle prossime settimane.
L’iniziativa, presentata ieri alla presenza di oltre 50 squadre presso il teatro dell’ASD Aurora Milano, ha ricevuto un’ulteriore spinta emotiva grazie alla partecipazione di un simbolo di fair play e dedizione come il Vice President e Club Ambassador nerazzurro Javier Zanetti.
“Sul campo si impara a collaborare, a rispettare gli altri e a riconoscere il valore di ogni compagno, indipendentemente dalle differenze. La Respect League nasce proprio da questi principi. Come Inter crediamo che il calcio abbia una responsabilità che va oltre il campo da gioco. Attraverso questo progetto, insieme a CSI Milano, vogliamo offrire ai ragazzi e alle loro famiglie esperienze significative, creare per loro occasioni di confronto e contribuire a costruire una cultura del rispetto”, ha spiegato Javier Zanetti, Vice President e Club Ambassador nerazzurro.
“La seconda edizione della Respect League conferma che l’alleanza tra sport di base e sport di vertice funziona e cresce. Lo sport è un potentissimo strumento di educazione alla vita. Non parliamo solo di classifiche e risultati, ma di formare cittadini migliori e di far crescere i ragazzi con i valori di lealtà, sacrificio e lavoro di squadra. Quest’anno chiediamo a ogni squadra di scrivere la propria Carta dei valori: un impegno concreto che i ragazzi porteranno con sé, dentro e fuori dal campo", le parole di Massimo Achini, presidente di CSI Milano
Il progetto vuole valorizzare un campionato che integri l’attività sportiva con un messaggio educativo ulteriore, grazie a un’alleanza ormai consolidata tra le due realtà che ha l’obiettivo di ridurre le distanze tra il calcio professionistico dei grandi campioni e lo sport di base dei giovani atleti, che oggi più che mai hanno bisogno di esempi virtuosi e di punti di riferimento capaci di testimoniare vicinanza e speranza in un futuro migliore.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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