Curtis Jones parla al format Welcome Kit, partendo dal giorno in cui ha ricevuto la chiamata da parte dell'Inter. "Mi sono sentito benissimo, sapere di essere chiamato in una squadra così importante. E' stato enorme e la scelta è sempre stata questa".
Tre parole per descriverti.
"Premuroso, family man e felice".
Il primo ricordo col pallone.
"Quando ero alle elementari e un insegnante sceglieva le squadre. Ti mettevi dove sapevi che saresti capitato con un amico. Stavo sempre in strada coi ragazzi più grandi o della mia età e avevo sempre il pallone tra i piedi. Mi rendeva felice. La cosa più importante per me credo sia stata sempre la passione per il gioco. Col pallone tra i piedi do il meglio e sono felice. Mia madre si è occupata di tutto ciò che riguardava il calcio. Anceh quando pioveva o altro mi accompagnava. Non volevo mai deluderla. So i sacrifici che ha fatto. Una qualità cho ho è che sotto pressione resto tranquillo. Gioco bene con ambi i piedi, ma soprattutto non trasmetto un senso di fretta perché sono sicuro delle mie qualità. Ci lavoro tutti i giorni. Mi metto in situazioni di pressione in modo da potermi liberare. Ma devo sempre lavorare".
Meglio parlare o osservare?
"Sono un ragazzo educato, vado d'accordo con tutti, ma allo stesso tempo mi piace osservare. Penso di non essere la stessa persona a casa o in campo. A casa sono molto scherzoso, sul campo invece non voglio mai perdere e quindi sembro un po' arrabbiato, la passione mi porta a quello. Odio perdere, anche in allenamento".
Qual è il tuo obiettivo?
"L'obiettivo è vincere, far parte di una squadra vincente. Ho fiducia nella squadra. Voglio segnare e fare assist. Le qualità che ho visto sono incredibili. Arriveranno momenti difficili ma voglio aiutare la squadra".
Perché la maglia numero 21?
"Il 21 è il giorno della firma con l'Inter. E poi abbiamo vinto 21 campionati no? Quindi si abbina bene".
Carrellata di foto: la proposta di matrimonio alla tua futura moglie.
"Ho fatto la proposta sul lago di Como, stavamo già insieme da otto anni. Siamo fidanzati ufficialmente e l'anno prossimo ci sposeremo. Una grande sorpresa, immagino avesse una vaga idea perché di solito organizza tutto lei e invece avevo organizzato io".
Il giorno della firma.
"Mi ha impressionato il numero di trofei, conosco la storia del club e i suoi campioni. Entrare nella stanza dei trofei mi ha lasciato senza parole".
La figlia Giselle.
"Significa tutto per me. Nella foto eravamo a Los Angeles. Quando sorride così vuol dire che passo dalla modalità "papà" alla modalità "amico".
Alcuni video. Il famoso gol di Stankovic al Genoa.
"Che tecnica. Pazzesco. Mi piacerebbe sapere cosa gli passava per la testa. Se era intenzionato a tirare. Incredibile".
Gol di Coutinho a San Siro con l'Inter.
"Questo gol di Coutinho lo avevo già visto. Ha giocato anche al Liverpool. Un giocatore di grande tecnica, sa tirare, segnare, ha grandi skill".
Gol di Shaqiri.
"Shaqiri, ho giocato e mi sono allenato con lui. Da vicino ogni giorno ha un sinistro incredibile. Ero all'inizio della carriera, lui aveva già molta esperienza in squadre importanti".
Che promessa puoi fare ai tifosi?
"Prometto che darò tutto per il club per vincere più trofei possibili".
Autore: Antonio Di Chiara
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