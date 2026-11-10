Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il Commissario europeo per lo sport Glenn Micallef hanno rinnovato ieri, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, l'accordo di cooperazione tra la UEFA e la Commissione europea fino al 31 dicembre 2029.

"L'accordo riconosce la UEFA come unico organo di governo del calcio in Europa e sostiene un sistema calcistico unificato e aperto, basato sul merito sportivo, sui meccanismi di promozione e retrocessione e su un percorso chiaro che collega le competizioni nazionali a quelle europee - si legge nella nota diramata dalla UEFA -. Viene inoltre riaffermato il principio secondo cui le partite dei campionati nazionali debbano disputarsi nel territorio di appartenenza, preservando così il legame tra i club, le rispettive comunità e i tifosi.

L'accordo riserva un'attenzione particolare al calcio per squadre nazionali, sottolineando come gli Europei UEFA (maschili e femminili) rappresentino una celebrazione dell'unità europea e una fonte fondamentale di solidarietà e di risorse finanziarie sostenibili per l'intero movimento. Viene inoltre rimarcata l'importanza di mantenere un sano equilibrio, all'interno del calendario internazionale, tra le competizioni per club e quelle per nazionali.

La Commissione europea sostiene inoltre il modello di governance della UEFA, inclusivo e rappresentativo, che vede il coinvolgimento di leghe, club, calciatori e tifosi nella definizione del futuro di questo sport. L'accordo pone l'accento sulla ridistribuzione delle risorse finanziarie lungo l'intera piramide calcistica e amplia la cooperazione in ambiti quali il calcio femminile, l'inclusione, la promozione di stili di vita sani e il contributo più ampio che il calcio può offrire alla società europea".

"Il calcio in Europa ha ottenuto uno straordinario successo, sia in termini sportivi che commerciali, senza mai rinnegare le proprie radici - ha commentato Ceferin dopo le firme -. Il diritto a partecipare a una competizione si conquista sul campo. Le componenti più forti del sistema sostengono quelle che si trovano a un livello inferiore. I club e le nazionali si rafforzano a vicenda. E nessuno può dirsi 'proprietario' del calcio solo perché, in un dato momento, si trova a governarlo. I recenti sviluppi nel panorama calcistico mondiale hanno dimostrato quanto questi principi siano fondamentali. Sono grato al Commissario Micallef e alla Commissione europea per aver riconosciuto tutto ciò e per aver espresso un sostegno deciso alla UEFA".

“Il calcio è una componente essenziale del tessuto sportivo e sociale dell'Europa e sono orgoglioso di firmare oggi questo accordo con il Presidente della UEFA - ha aggiunto Glenn Micallef -. Insieme alla imminente strategia della Commissione volta a rafforzare il modello sportivo europeo, tale intesa ribadisce il nostro sostegno a competizioni aperte, a un calcio per nazionali solido e a una governance inclusiva. Le recenti lacune nella governance del calcio a livello globale rendono questa collaborazione ancora più significativa. Al fianco della UEFA, la Commissione si impegna a tutelare i valori e le strutture che hanno reso il calcio europeo un esempio di successo di primo piano per l'Europa”.