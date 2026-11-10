L’Assemblea della Lega Calcio Serie A, svoltasi questa mattina a Torino all’interno della due giorni della nona edizione del Social Football Summit, ha visto le società di Serie A definire  obiettivi e strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi nei territori del Centro e Sud America e, relativamente alla prossima Supercoppa Italiana, nell’area Mena. Sono stati inoltre approvati, all’unanimità, i bandi relativi ai diritti audiovisivi domestici della Coppa Italia e della Supercoppa, da quest’anno in offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale.

Il nuovo Invito a offrire della Coppa Italia, si legge nel comunicato, darà la possibilità, ai broadcaster interessati, di partecipare all’asta su due diversi format della competizione, uno identico all’attuale, con 44 squadre, ed uno allargato ad un numero maggiore di Club, con gare solo ad eliminazione diretta in ogni turno della manifestazione. Infine, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dall'Area Commerciale & Marketing di Lega Calcio Serie A, l'Assemblea all'unanimità ha approvato il rinnovo per ulteriori tre anni della partnership di sponsorizzazione della Coppa Italia con Frecciarossa, treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 19:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.