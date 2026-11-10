Quarta giornata di Women's Champions League per l'Inter di David Sassarini, che questa sera al Brianteo di Monza sfida il Manchester City campione d'Inghilterra. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 24 Milinković, 16 Tomašević, 7 Bugeja; 9 Polli, 8 Vilhjálmsdóttir.

In panchina: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 6 Santi, 17 Payne, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 46 Bressan.

Allenatore: David Sassarini

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): 31 Yamashita; 18 Casparij, 4 Rose, 28 Prior, 37 Wamser; 19 Blindkilde Brown, 17 Coffey; 24 Beney, 6 Clinton, 20 Fujino; 8 Fowler

In panchina: 1 Cumings, 56 Walker, 2 Shimizu, 9 Shaw, 11 Hemp, 22 Lohmann, 25 Hasegawa, 27 Knaak, 47 Lewis, 60 Burdon.

Allenatore: Andrée Jeglertz

Arbitro: Marta Huerta De Aza (ESP) Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) - Rita Cabanero (ESP) VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP) AVAR: Judit Romano Garcia (ESP) IV Ufficiale: Olatz Rivera Olmedo (ESP)

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 20:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.