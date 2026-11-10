Con pieno merito, Marcus Thuram è tornato nella lista dei convocati di Zinedine Zidane, che lo aveva lasciato fuori durante la sosta precedente facendo comunque felice Cristian Chivu. Stavolta il CT della Francia non ha potuto esimersi dal prendere atto dello stato di forma scintillante del numero 9 nerazzurro e lo ha invitato al ritiro di Clairefontaine, magari con l'occasione di giocare giovedì al Meazza, casa sua, contro l'Italia.

L'occasione giusta

Lo stezzo Zizou ne ha parlato in conferenza stampa stamattina: "Ho pensato che fosse l'occasione per vedere Marcus con me in questo secondo ritiro. Conosce la Nazionale francese e semplicemente avevo voglia di vederlo con noi. Per quanto riguarda la partita contro l'Italia, potremo giocare in uno stadio magnifico e con tanta storia, per un giocatore poter giocare a San Siro è speciale. Ho dei bei ricordi anche se non sono stato sempre decisivo lì. A livello offensivo ovviamente ci sono cose che possiamo migliorare visti i giocatori che abbiamo. Per darvi qualche statistica: nelle scorse partite abbiamo avuto in media il 68% del possesso palla, completato il 92% dei passaggi tentati. Ma poi se guardiamo il numero di occasioni create è vero che è un po'... Non sono soddisfatto, possiamo fare meglio, molto meglio".