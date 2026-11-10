Chiuso il secondo ciclo di stagione, l'Inter va in letargo fino al 22 novembre, quando a Bergamo farà visita all'Atalanta di Sarri (ore 20.45). Fino ad allora, spazio alle nazionali, con ben 13 nerazzurri convocati (Bonny depennato per infortunio).

Sosta ma non siesta. Le fatiche non mancheranno, ma c'è una grande differenza con l'ultima tornata nazionali. E poi Chivu ritroverà Lautaro.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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