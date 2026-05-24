Sono già alle spalle i tempi della staffetta all'ora di gioco. Federico Dimarco non ha mai smesso di ringraziare Simone Inzaghi per aver creduto nelle sue qualità ma il salto tecnico di Dimash in questa stagione è stato davvero prorompente. In questa Serie A nessun calciatore ha contribuito direttamente a più gol di Dimarco, che di ruolo fa il tuttocampista del settore mancino. Ha totalizzato 18 assist, un record nella storia del campionato italiano, e 7 gol: determinante nell'apporto offensivo dello sviluppo di gioco interista.

Il salto di qualità decisivo

Meno compiti difensivi e un maggior apporto alla fase conclusiva. Dimarco si trova con regolare costanza nell'ultima porzione di campo. Ma quel che sorprende sono le sue qualità tecniche nella gestione del pallone. Non è necessario saltare l'uomo con un dribbling o in velocità, Dimarco si libera molto spesso degli avversari con i tocchi di classe, pennellando quei palloni tagliati davvero di difficile lettura per le difese avversarie. Un rendimento assolutamente spaziale che può diventare una costante per il futuro: cross in movimento, passaggi filtranti, calci piazzati. La traiettoria è sempre determinante.