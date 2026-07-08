Sempre più vicino il trasferimento di Ivan Provedel all'Inter. Il portiere prossimo a lasciare la Lazio sta sostenendo in questi minuti le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano prima di ufficializzare il passaggio ai nerazzurri. Per lui pronto un contratto fino al 2029. Lo riporta SportMediaset.

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 15:05
Autore: Alessandro Savoldi
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