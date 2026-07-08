Negli scorsi giorni il ds del Como, Ludi, aveva parlato così di Chalobah: “Posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c'è negoziazione, non c'è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante". E' risaputo che anche l'Inter segua con molta attenzione la pista connessa a Chalobah. E secondo quanto riferisce Sportitalia il Como farà nuovi tentativi per Davinson Sanchez del Galatasaray.