Non è ancora arrivata l'ufficialità da parte dell'AEK Atene dell'arrivo dall'Inter di Christos Alexiou. Il difensore è aggregato nel gruppo giallonero e ha sostenuto i primi allenamenti nel ritiro di Apeldoorn, ma i Kitrinómavroi non hanno ancora provveduto da dare l'annuncio del suo ingaggio perché, secondo quanto riferito dal portale Fialthlos.gr, l'Inter non ha ancora inviato i documenti per formalizzare il prestito del giocatore. Comunque, la questione si risolverà nelle prossime ore.

Straniero in patria

C'è però un'altra complicazione; secondo SportDog, Alexiou risulta un giocatore straniero in prospettiva liste UEFA. Questo perché il difensore ha lasciato l'Atromitos a 16 anni per l'Inter, dove ha trascorso tutti gli anni della sua transizione calcistica a livello senior. In base al regolamento, è considerato un prodotto del settore giovanile italiano e questo significa che allo stato attuale sarà difficile per lui trovare un posto nella lista europea dell'AEK. Alexiou, nell'attesa, ha già deciso che la prossima stagione vestirà la maglia numero 5

Sezione: Focus / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 18:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.