Non è ancora arrivata l'ufficialità da parte dell'AEK Atene dell'arrivo dall'Inter di Christos Alexiou. Il difensore è aggregato nel gruppo giallonero e ha sostenuto i primi allenamenti nel ritiro di Apeldoorn, ma i Kitrinómavroi non hanno ancora provveduto da dare l'annuncio del suo ingaggio perché, secondo quanto riferito dal portale Fialthlos.gr, l'Inter non ha ancora inviato i documenti per formalizzare il prestito del giocatore. Comunque, la questione si risolverà nelle prossime ore.

Straniero in patria

C'è però un'altra complicazione; secondo SportDog, Alexiou risulta un giocatore straniero in prospettiva liste UEFA. Questo perché il difensore ha lasciato l'Atromitos a 16 anni per l'Inter, dove ha trascorso tutti gli anni della sua transizione calcistica a livello senior. In base al regolamento, è considerato un prodotto del settore giovanile italiano e questo significa che allo stato attuale sarà difficile per lui trovare un posto nella lista europea dell'AEK. Alexiou, nell'attesa, ha già deciso che la prossima stagione vestirà la maglia numero 5.