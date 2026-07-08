Sono iniziate ieri sera le fasi di qualificazione alla Champions League 2026-2027 con il primo blocco di partite del primo turno preliminare. Tra i risultati degna di nota la vittoria del Lincoln Red Imps di Gibilterra sull'Inter Escaldes per 3-1; ko interno per i sammarinesi del Tre Fiori contro i nordirlandesi del Larne, bel colpo invece per il Floriana che ha battuto 2-0 lo Shamrock Rovers. Questo il quadro dei risultati:

Sabah (AZE) - The New Saints (WAL) 2-0
Lincoln Red Imps (GIB) - Inter Escaldes (AND) 3-1
Ararat-Armenia (ARM) - Riga (LVA) 2-0
Kauno Zalgiris (LTU) - Drita (KOS) 1-1
Vardar (MKD) - KuPS (FIN) 0-2
Floriana (MLT) - Shamrock Rovers (EIR) 2-0
Tre Fiori (RSM) - Larne (NIR) 0-1
Borac Banja Luka (BIH) - Levski Sofia (BUL) 1-1
Klaskvik (FRO) - Atert Bisseb (LUX) 2-1
Vikingur (ISL) - Gyori ETO (HUN) 1-0

Questo pomeriggio toccherà al Kairat Almaty, avversario dell'Inter la scorsa stagione, che riproverà la scalata alla League Phase partendo dal match contro i montenegrini del Sutjeska Niksic. 

 

Sezione: Eurorivali / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 16:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.