Dopo le recenti dichiarazioni di Marco Ferdico dal carcere, nell'ambito dell'Inchiesta Curve, anche il padre Gianfranco Ferdico sarebbe disposto a collaborare con i PM della DDA di Milano che indagano sulla vicenda. Oggi, infatti, si è saputo, nel corso dell'udienza in Corte d'Assise nel processo per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultras nerazzurro Vittorio Boiocchi, che Gianfranco Ferdico, anche lui imputato per quell'uccisione assieme ad altri quattro, tra cui il figlio, ha cambiato avvocato, così come aveva già fatto Marco quando ha deciso di diventare un pentito.

Dunque a breve anche lui potrebbe imboccare la stessa strada e decidere di collaborare. E il prossimo 16 settembre sarà ascoltato come imputato in aula assieme a Pietro Andrea Simoncini, uno dei due esecutori dell'omicidio Boiocchi.