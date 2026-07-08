Dagli Stati Uniti, dove si trova al seguito di Lautaro Martínez impegnato nei Mondiali con l'Argentina insieme ai figli Nina e Theo, Agustina Gandolfo risponde alle domande della rivista argentina Caras. Tra allenamenti, partite e un'agenda familiare dominata dal calcio, la moglie del capitano dell'Inter trova un momento per parlare di un'altra delle sue grandi passioni: le attività che ha creato nel settore della gastronomia, del vino e dell'experience design. Partendo da 'Coraje', il ristorante aperto nel quartiere Brera a Milano: "Dico sempre che 'Coraje' è il mio primo figlio. Nulla è stato lasciato al caso: ho pensato a ogni dettaglio, dall'arredamento al menù. Ho studiato a fondo prima di realizzarlo". Il successo del ristorante in Italia ha portato all'apertura di una seconda sede a Las Compuertas, Mendoza. Qui, il concept si adatta al paesaggio montano senza perdere l'essenza dell'originale. "Chiunque visiti 'Coraje' a Las Compuertas troverà un piccolo angolo di 'Coraje Milano' in Argentina", assicura.

Lautaro e la passione per i vini

Mentre 'Coraje'è nato da una ricerca culinaria, 'Cittanina', l'azienda vinicola ed enoturistica aperta in patria, è emersa da un luogo molto più intimo. La distanza da Mendoza ha risvegliato in Agustina Gandolfo il bisogno di creare un progetto che la tenesse legata alle sue radici. “È ciò che ci lega alla nostra terra. Amo l'Argentina, amo Mendoza, la mia città, e sentivo il bisogno di creare qualcosa che mi facesse sentire vicina anche vivendo così lontano… Avevo bisogno di sentirmi vicina all'Argentina. Lautaro si è appassionato al mondo del vino dal momento in cui ci siamo conosciuti, e questa è stata la scusa perfetta per dare vita al nostro progetto di enoturismo. Cittanina è un'azienda a conduzione familiare a tutti gli effetti. Lavoro nelle aziende dei miei genitori da quando avevo 18 anni e siamo molto abituati a lavorare insieme. Credo che questa dinamica sia una parte fondamentale del successo del progetto. Senza di loro, onestamente, non sarebbe stato possibile", afferma Agustina.

A Milano sempre elegante, in Argentina giro con le Crocs

Gli anni a Milano hanno portato lady Martinez ad adottare unmodo diverso di vestire e di intendere l'estetica quotidiana: "La gente si veste elegante per ogni occasione, persino per andare al supermercato. Senza rendersene conto, si finisce per adottare questa abitudine. La cosa divertente è che quando torno in Argentina faccio esattamente il contrario: mi piace molto andare al supermercato in tuta e Crocs". Agustina non può infine esimersi dal raccontare come sta vivendo questi Mondiali: "Da argentini, soffriamo già guardando i Mondiali; immaginate cosa significhi viverli come famiglia di uno dei giocatori. Dietro a tutto questo c'è un'enorme quantità di preparazione, sia fisica che mentale, che spesso non si vede. l nostro ruolo è quello di accompagnare i calciatori, rassicurarli e fare in modo che, quando tornano in hotel o parlano con noi, possano staccare un po' da tutto ciò che accade fuori. Ovviamente, come sua moglie, tutto ciò che desidero è che Lautaro faccia bene e che si goda ciò per cui ha lavorato così duramente. Condividere questi momenti da così vicino è un enorme privilegio, ma significa anche vivere ogni partita con molta ansia e con il cuore in mano".