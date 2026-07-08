E' una sorta di partita a scacchi quella che Inter e Union Saint-Gilloise stanno giocando per Anan Khalaili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l'esterno israeliano non è una pedina passiva. Ha fatto capire in tutti i modi alla società belga di volere il nerazzurro. Vuole fare il salto di qualità per cimentarsi con la Serie A e la Champions League, che già ha disputato col suo attuale club, ma non in uno di quelli ai vertici europei.

L'intesa col giocatore è arrivata piuttosto rapidamente, quella con l'Union SG è più complicata. I belgi non arretrano, anche se la trattativa va avanti. Senza intermediari, direttamente tra le società, con fiducia di chiudere in tempi brevi. L'obiettivo è sempre quello di avere Khalaili il 16 luglio in ritiro in Germania. C'è fiducia anche lato entourage del giocatore: tutti sono convinti che entro la fine della settimana l'operazione si possa chiudere, anche se da parte dell'Inter si sta evitando la frenesia. L'esterno (già accordatosi per un quinquennale a poco meno di 2 milioni annui) sta facendo la sua parte. Ha saltato l'ultimo test amichevole e ha chiesto di fare lo stesso con quello di sabato prossimo contro l'Aarhus. Assenze che, come si legge sulla rosea, non fanno che scandire il conto alla rovescia verso la sua nuova avventura.