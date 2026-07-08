Prosegue la trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per il possibile approdo in nerazzurro di Anan Khalalil, esterno classe 2004 di nazionalità israeliano in forza ai belgi. Tuttosport prova oggi a riassumere le tappe della vicenda e ad evidenziare i perché della scelta fatta dalla società di via della Liberazione.

"L’Inter aveva fatto all-in su Marco Palestra ma lo strapotere economico del Chelsea ha mandato a monte il piano e così l’Inter si è tuffata su Anan Khalaili, che per esplosività ricorda proprio il nazionale italiano. È una scommessa (quello tra il campionato belga e l’Italia è un salto triplo, come dimostrano le difficoltà passate da Buchanan, De Ketelaere e Jashari), ma la promozione a pieni voti degli scout che lavorano per l’Inter, ha convinto Piero Ausilio e Dario Baccin a scegliere lui per un ruolo nodale nel 3-5-2 di Chivu. Trattativa sui generis quella per l’israeliano vista l’assenza di intermediari: per una volta sono i club a parlarsi direttamente. Dal canto suo Khalaili ha già messo le cose in chiaro spiegando ai dirigenti dell’Union Saint-Gilloise che non accetterà altre destinazioni che non siano quella nerazzurra".