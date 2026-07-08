Contatto ad altissimo livello tra Como e Inter per parlare di Trevoh Chalobah. Come rivela Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, nelle scorse ore il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, ha telefonato a Beppe Marotta per comunicargli che il suo club non ha intenzione di partecipare ad aste per il difensore inglese. Giorni fa il Como aveva fatto un'offerta al Chelsea ritenuta però troppo bassa e da allora non ha più rilanciato. Nel frattempo i nerazzurri hanno trovato l'intesa con gli agenti del giocatore, che ha mostrato la predilezione per il trasferimento a Milano.

Con il contatto tra presidenti, i lariani scelgono di farsi da parte nel caso l'Inter volesse fare un'offerta ufficiale ai londinesi. Non arriverebbero rilanci in tal caso. Se poi in Viale della Liberazione decidessero di non affondare il colpo per Chalobah allora dal lago si farebbero nuovamente avanti. L'episodio conferma che, al di là di una narrazione che le vede duellare sul mercato, i rapporti tra le due società rimangono ottimi.