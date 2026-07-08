Un giorno la Croazia si sveglierà e dovrà fare a meno di Ivan Perisic e di Luka Modric, e quel giorno che sembrava non dovesse arrivare mai è invece alquanto vicino, soprattutto dopo che i Vatreni sono usciti di scena dai Mondiali. Ma una volta che l'ex Pallone d'Oro e l'ex giocatore dell'Inter avranno detto addio alla loro Nazionale, a chi avrà l'incarico di nuovo commissario tecnico il materiale umano di qualità non mancherà di certo: a centrocampo, per esempio, Mateo Kovacic potrà finalmente prendere in mano le chiavi, affiancato da due giovani leve come Martin Baturina e Petar Sucic. Il comasco e l'interista, racconta Sportske Novosti, hanno già dimostrato in questo Mondiale perché i giganti europei li apprezzano così tanto. Portano energia, verticalità, coraggio e creatività e, soprattutto, non hanno paura delle responsabilità.

L'enigma dell'erede di Perisic

Alle loro spalle, la concorrenza è estremamente agguerrita: Luka Sučić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer e Toni Fruk vantano già una solida esperienza in Nazionale, mentre Luka Stojković, Fabijan Krivak e Adriano Jagušić stanno emergendo con forza dalle retrovie. Per l'eredità di Ivan Perisic la situazione è invece un po' più complicata: Marco Pasalic è il candidato numero uno, mentre ci si aspetta molto da Adrian Segečić del Portsmouth. Anche Fabijan Krivak, grazie alla sua velocità, può ricoprire quel ruolo, sebbene non sia la soluzione ideale. La domanda è se Marin Šotiček o qualcuno della nuova generazione riuscirà a compiere l'impresa che la Croazia attende da anni, ovvero quella di trovare un erede futuribile dell'ex nerazzurro.