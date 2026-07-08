Nuova esperienza per Paolo Mazzoleni, l'ex arbitro internazionale AIA dal 2021 diventato addetto VAR. Esperienza che lo porterà in un mondo nuovo, quello della pallacanestro: il Consiglio federale della FIP, riunitosi quest’oggi in modalità web, ha deciso di nominarlo infatti Commissario del CIA, il Comitato Italiano Arbitri, incarico che manterrà fino al 31 luglio 2027.

Sezione: News / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 22:03
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.