Inter e Juventus si giocherà per la prima volta nella storia alla 19esima giornata di un torneo di Serie A. Questa è stata la collocazione inedita decisa dal computer che ha diramato il calendario della Serie A 2026-2027. Nessuna sfida è stata disputata più volte rispetto a Inter contro Juventus nella storia della Serie A: 186, al pari di Inter contro Roma. Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Inter e Juventus in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi, con esattamente 12 reti segnate da entrambe, secondo i dati offerti da Opta.

Sezione: Stats / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 21:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.