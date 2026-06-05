Inter e Juventus si giocherà per la prima volta nella storia alla 19esima giornata di un torneo di Serie A. Questa è stata la collocazione inedita decisa dal computer che ha diramato il calendario della Serie A 2026-2027. Nessuna sfida è stata disputata più volte rispetto a Inter contro Juventus nella storia della Serie A: 186, al pari di Inter contro Roma. Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Inter e Juventus in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi, con esattamente 12 reti segnate da entrambe, secondo i dati offerti da Opta.