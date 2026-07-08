Non c'è movimento di panchine solo ai massimi livelli, anche se in questa fase tutti i club hanno già scelto la propria guida tecnica. In Italia le panchine cambiano anche a livello giovanile e si continua a monitorare questo mercato sperando di individuare la persona giusta per portare avanti un progetto. In tal senso l'Inter starebbe valutando, con tanto di raccolta di informazioni, il profilo di Dario Polverini, che ieri ha rescisso il proprio contratto con l'Empoli, di cui ha allenato la categoria Under 16, eliminata dalla Juventus ai quarti dei playoff.

L'allenatore romano potrebbe essere preso in considerazione per guidare una formazione giovanile nerazzurra.