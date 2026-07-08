L'Inter vuole andare veloce nella trattativa per Anan Khalaili. Secondo quanto svelato in esclusiva da Sportitalia, infatti, i nerazzurri, che sono in contatto diretto con l'Union Saint-Gilloise, vogliono provare a chiudere l'affare entro questa settimana. Un obiettivo più vicino rispetto a qualche giorno fa perché la seconda offerta messa sul tavolo dal club di Viale della Liberazione è di 27 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ovvero solo tre milioni di euro in meno rispetto alla richiesta dei belgi, sempre ferma a quota 30 milioni di euro.