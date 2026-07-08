In attesa della Women's Cup, antipasto al campionato di Serie A, l'Inter Femminile ha un programma estivo di amichevoli molto interessante che si concluderà con un test di un certo blasone, a St. James' Park contro il Newcastle. Come comunica il club nerazzurro attraverso il proprio sito, ecco il programma completo per le ragazze di David Sassarini:

Questo il programma della preseason nerazzurra:

GRASSHOPPER CLUB ZURICH - INTER WOMEN Mercoledì 22 luglio 2026, ore 16:00 | Stadio del Lido, Locarno (Svizzera)

INTER WOMEN - COMO 1907 Sabato 1 agosto 2026, ore 17:30 | Mezzana (Trentino-Alto Adige)

UNION BERLINO - INTER WOMEN Domenica 9 agosto 2026, ore 15:00 | Stadion An der Alten Försterei (Berlino)

NEWCASTLE - INTER WOMEN Domenica 16 agosto 2026, ore 14:00 | St. James' Park (Newcastle)

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 13:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.