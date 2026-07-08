Dopo una lunga attesa e una trattativa che, per quanto implicasse un investimento contenuto, si è protratta a lungo, Ivan Provedel può finalmente muovere i primi passi da giocatore dell'Inter. Dopo la visita presso la clinica Humanitas, dove evidentemente è stata controllata l'evoluzione clinica dell'infortunio alla spalla che gli ha fatto concludere anzitempo la stagione alla Lazio, per l'estremo difensore friulano è tempo di ottenere l'idoneità al CONI come da programma. 

Provedel si è presentato sul posto prima delle 17 e, come prassi, si è concesso a giornalisti e tifosi per un rapido saluto. A seguire le immagini raccolte da Simone Togna per FcInterNews.it.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 16:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.