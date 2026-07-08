Dopo una lunga attesa e una trattativa che, per quanto implicasse un investimento contenuto, si è protratta a lungo, Ivan Provedel può finalmente muovere i primi passi da giocatore dell'Inter. Dopo la visita presso la clinica Humanitas, dove evidentemente è stata controllata l'evoluzione clinica dell'infortunio alla spalla che gli ha fatto concludere anzitempo la stagione alla Lazio, per l'estremo difensore friulano è tempo di ottenere l'idoneità al CONI come da programma.

Provedel si è presentato sul posto prima delle 17 e, come prassi, si è concesso a giornalisti e tifosi per un rapido saluto. A seguire le immagini raccolte da Simone Togna per FcInterNews.it.