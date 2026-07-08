Nel corso della conferenza stampa del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto anche Gerry Cardinale, che ha lanciato la sfida a tutte le big di A: "Voglio riportare l'AC Milan a quello che è il suo grande e glorioso passato, questo è importante per tutti. Noi giochiamo per vincere, non per non perdere. Questo deve essere il nostro stile, voglio un calcio eccitante, entusiasmante, bello da guardare. Voglio creare una nuova cultura: stop con il passato. Dietro di me c'è un team e abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo punto. Ruben sarà la pietra miliare della nuova organizzazione calcistica. Ho preso le persone migliori e le ho portate all'interno del Milan. Faremo sì che le azioni possano parlare da sole".